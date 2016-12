Pallanuoto, niente finale per il Settebello

Il Settebello abdica dal trono mondiale su cui sedeva da Shanghai 2011. La Nazionale di ct Campagna perde 10-8 in semifinale contro il Montenegro nella rassegna iridata di Barcellona e sabato alle ore 16.30 giocherà contro la Croazia per la medaglia di bronzo. I balcanici invece affronteranno l'Ungheria per il gradino più alto. La semifinale vede l'Italia spenta e deconcentrata, a dispetto del punteggio finale, con una rimonta a gara ormai finita.

Dopo quattro minuti di partita il Montenegro è già sul 3-0 poi, dopo la rete di Aicardi che sveglia i suoi, gli azzurri incassano altre due reti nel secondo periodo e all'intervallo lungo gli uomini con le calottine giallorosse sono avanti 5-2. Nel terzo quarto il Settebello trova subito il gol con Figlioli ma poi gli azzurri mollano del tutto in difesa e sprofondano: non bastano le parate super di Tempesti per restare a galla contro un Montenegro cinico che a inizio quarto quarto mette la parola fine col punto del 10-4 firmato da Ivovic. Nel finale gli azzurri, toccato il fondo, si rialzano e segnano quattro gol in pochi minuti, insufficienti però per riaprire una gara vinta con merito dal Montenegro che, una volta messa in cascina la finale, ha tirato i remi in barca e ha pensato a gestire. Agli azzurri non sono dunque bastate le triplette di Aicardi e Figlioli e le reti di Gallo e Preciutti.

Realista il ct Sandro Campagna: "Abbiamo sbagliato troppo, siamo andati sotto 5-1 regalando due rigori. Erano tre gol da evitare e tenevamo la partita aperta. Ad un certo punto la squadra si è disunita e non mi è piaciuto. Nel finale ha avuto una reazione d'orgoglio ma sul 10-4 era impossibile riprenderla. Dobbiamo ripartire sistemando la difesa e in attacco lavorare sulla qualità. Gli avversari hanno giocato meglio, gli facciamo i complimenti ma c'è ancora una medaglia di bronzo da vincere. Ora riordiniamo le idee, recuperiamo le energia e presentiamoci al meglio contro la Croazia".