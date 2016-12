Mondiali nuoto: 4x200 donne in finale

Bella soddisfazione per Federico Turrini, che dopo la deludente prova di ieri nelle batterie dei 200 misti si è riscattato centrando la semifinale dei 200 dorso. 1'58"54 il suo tempo, il 13esimo complessivo: "Sono molto soddisfatto del risultato di stamattina - le sue parole a caldo -, per me è la prima semifinale mondiale ed arriva in una gara sorprendente. Questo tempo mi dà grande fiducia per 1 400 di domenica prossima". Niente da fare per Erika Ferraioli nelle batterie dei 100 stile: 55"54 il suo tempo, 24esimo crono in assoluto. Fuori, infine, anche Luca Pizzini nelle batterie dei 200 rana: 2'11"93 e 18esimo tempo, semifinale che sfuma di un soffio.