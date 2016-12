Mondiali nuoto: Pesce e Paltrinieri, nulla da fare

Federica Pellegrini salva il mercoledì italiano in vasca ai Mondiali di nuoto di Barcellona. L'azzurra centra la medaglia d'argento nei 200 stile libero mentre non riescono a bissare il risultato di Fede altri compagni di squadra. Gregorio Paltrinieri è sesto nella finale degli 800 dominata dal cinese Sun Yang, oro in 7'41"36, davanti all'americano McBroom, argento, e al canadese Cochrane, bronzo. Ultimo il tunisino Mellouli.

Mattia Pesce chiude ottavo la finale dei 50 rana. L'azzurro ferma il cronometro in 27"53 in una gara dove centrare la medaglia era comunque difficile. Oro per il sudafricano Cameron Van der Burgh (26"77), argento per l'australiano Christian Sprenger (26"78), neo iridato dei 100, e bronzo per l'altro sudafricano Giulio Zorzi (27"04). Nei 200 farfalla bis per il sudafricano Chad Le Clos che dopo l'oro olimpico conquista anche l'oro mondiale. Le Clos, che nella specialità viene indicato come erede di Michael Phelps, domina e chiude in 1'54"32: sul podio il polacco Korzeniowski, argento, e il cinese Wu Peng, bronzo.

Nelle semifinali dei 200 misti, senza azzurri, brilla l'americano Ryan Lochte che stampa il miglior tempo in 1'57"07; alle sue spalle l'ungherese Cseh, il giapponese Hagino e il brasiliano Thiago Pereira.