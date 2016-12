Nuoto, Dotto in finale con l'ottavo tempo

Nel giorno dell'argento delle Pellegrini, Luca Dotto è riuscito a centrare la finale ai Mondiali di nuoto di Barcellona . Dotto ha superato l'ostacolo delle semifinali dei 100 metri stile libero, ottenendo l'ottavo e ultimo tempo utile in 48"46. Niente da fare, invece, per Filippo Magnini , che non è riuscito a fare meglio del 16° crono in 49"12. Davanti a tutti lo statunitense Nathan Adrian (47"95). Anche Stefania Pirozzi, infine, è stata eliminata: 11.a nei 200 metri rana.

Soddisfatto Luca Dotto ai microfoni Rai: "Sono molto felice. Per la seconda volta consecutiva sono tra i migliori otto al mondo. Era il mio obiettivo". Non cerca alibi Magnini: "Col tempo nuotato a dicembre ce l'avrei fatta. Quest'anno è stato tribolato ma non ho recriminazioni. Mi sono allenato tanto e comunque credo di aver raccolto cose positive".

Manca la finale dei 200 farfalla Stefania Pirozzi. L'azzurra chiude in 2'08"09 al quinto posto la seconda semifinale e non le basta per passare il turno. Brilla la spagnola Mireia Belmonte che passa col miglior crono, 2'06"53, davanti all'americana Adams e all'ungherese Hosszu.