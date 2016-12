Mondiali nuoto: Federica Pellegrini è d'argento nei 200 stile libero

Grande prova per Federica Pellegrini (1:55.14) che conquista la medaglia d'argento ai Mondiali di nuoto nei 200 stile libero. A Barcellona, la campionessa uscente ma non allenata, non è partita fortissimo e come al solito ha iniziato la rimonta negli ultimi 100 metri fino ad arrivare a un passo dall'oro vinto dalla grande rivale, la statunitense Missy Franklin (1:54.81). Le prime parole della Pellegrini: "Sono contentissima"

"Sono strafelice": lo ripete più volte Federica Pellegrini. "Sono contenta - dice ai microfoni Rai appena terminata la gara - non pensavo di riuscire a competere con le migliori senza aver preparato la stagione sulla distanza. Sinceramente non pensavo nemmeno di riuscire a prendere una medaglia, davvero inaspettata".

"Le bastonate ti fanno crescere. E in 10 anni ne ho prese tante. Ma dopo Londra nell'ultimo anno mi sono preso una pausa e ho fatto cose che non avevo mai fatto prima", il commento dell'azzurra sulla sua rinascita sportiva. ''Inutile nasconderlo: quando scendi in acqua per una finale e sei in corsia 4, la tensione c'è...'', continua. Poi rivela la battuta del suo allenatore Lucas prima della gara. ''Avevo detto che nuotavo con leggerezza, ma in finale è impossibile. Nella vasca di riscaldamento. Lucas mi voleva tranquillizzare: 'Serena, mi ha detto, è come se ti andassi a sposare''.

La campionessa azzurra, partita dalla quarta corsia dopo il miglior crono delle semifinali, chiude soltanto alle spalle di Missy Franklin, fenomeno statunitense, e davanti alla francese Camille Muffat. La Franklin, in testa dall'inizio alla fine, chiude in 1'54"81 e centra l'oro mentre Federica, che manca la tripletta dopo gli ori a Roma 2009 e a Shanghai 2011, si ferma a 1:55.14. Bronzo per la Muffat in 1:55.72.