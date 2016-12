Mondiali nuoto: Magnini e Dotto in semifinale nei 100 sl, la Pirozzi nei 200 farfalla I due azzurri non brillano ma riescono a superare le batterie

31 luglio 2013

Guarda la fotogallery Filippo Magnini e Luca Dotto conquistano la semifinale nei 100 metri sl pur non brillando in vasca. Il primo a scendere in piscina è Pippo, due volte campione del mondo di specialità che chiude col 13esimo tempo totale in 49"02.Migliore il crono di Luca Dotto che conquista un positivo 48.88 concludendo in decima posizione. Le semifinali sono previste per le 18. Ci sarà, nei 200 farfalla, anche Stefania Pirozzi, qualificata con l'ottavo tempo.

LA MATTINATA DEI 100 STILE LIBERO UOMINI A comandare le batterie è l'australiano James Magnussen in 47.71 davanti al polacco Czerniak e al russo Nikita Lobintsev. "Non si può passare a 24"2 - le dichiarazioni di Magnini ai microfoni Rai -. Mi sento duro dalla staffetta, non ho la nuotata leggera. Strano perché fino a una settimana fa mi sentivo bene. Forse quest'anno ho scaricato troppo per cercare la qualificazione. Non ho sensazioni negative ma non spingo abbastanza. 49"02 è davvero troppo, vediamo questo pomeriggio". Più soddisfatto invece, Luca Dotto: "Rimane sempre un po' il rammarico di non aver dato una mano in staffetta. Sulla gara di questa mattina sono molto contento. Dovevo dimenticare la brutta prova di domenica e l'ho fatto. Mi sono messo tra i primi e sono rimasto sul ritmo. E' stata una buona gara. Il mio avversario più grande in questo periodo sono solo io - conclude -. Spero di poter dimostrare questo pomeriggio di essere in grado di entrare in finale". A comandare le batterie è l'australiano James Magnussen in 47.71 davanti al polacco Czerniak e al russo Nikita Lobintsev. "Non si può passare a 24"2 - le dichiarazioni di Magnini ai microfoni Rai -. Mi sento duro dalla staffetta, non ho la nuotata leggera. Strano perché fino a una settimana fa mi sentivo bene. Forse quest'anno ho scaricato troppo per cercare la qualificazione. Non ho sensazioni negative ma non spingo abbastanza. 49"02 è davvero troppo, vediamo questo pomeriggio". Più soddisfatto invece, Luca Dotto: "Rimane sempre un po' il rammarico di non aver dato una mano in staffetta. Sulla gara di questa mattina sono molto contento. Dovevo dimenticare la brutta prova di domenica e l'ho fatto. Mi sono messo tra i primi e sono rimasto sul ritmo. E' stata una buona gara. Il mio avversario più grande in questo periodo sono solo io - conclude -. Spero di poter dimostrare questo pomeriggio di essere in grado di entrare in finale".

PIROZZI IN SEMIFINALE, TURRINI CHE SFORTUNA Stefania Pirozzi centra la semifinale nei 200 metri farfalla ai Mondiali di Barcellona chiudendo le batterie con l'ottavo tempo (2'08"50). La 19enne nuotatrice azzurra scenderà nuovamente in vasca questo pomeriggio alle 18.55 con la speranza di centrare l'accesso alla finale. Il miglior crono delle qualificazioni è della spagnola Mireia Belmonte Garcia in 2'07"21. "Sono soddisfatta perché ho nuotato al mattino il mio personale di sempre - commenta Stefania al termine della gara ai microfoni Rai -. Da marzo ho fatto fatica ad allenarmi. Spero di divertirmi oggi pomeriggio. Il livello è molto alto, arrivare in semifinale è davvero un sogno".

Fuori dalla semifinale dei 200 misti, invece, Federico Turrini che chiude le batterie al 19esimo posto con il tempo di 2'00"02, soltanto 3 centesimi più lento rispetto Schooling, ultimo dei qualificati. Al comando si piazza l'ungherese Cseh in 1'57"70. "Non so cosa sia successo - rivela un amareggiato Turrini -. Ho messo il massimo impegno. Uscire per 3 centesimi è un peccato perché potevo far bene nel pomeriggio. Oggi ero tranquillo, avevo buone sensazioni. Se avessi passato il turno sarebbe stata una bella soddisfazione ma ormai è andata".