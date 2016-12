Nuoto: Federica Pellegrini in finale nei 200 sl col miglior tempo

Federica Pellegrini conquista la finale dei 200 stile libero ai Mondiali di nuoto in corso a Barcellona . L'azzurra, dopo un avvio timido, ha vinto la sua semifinale in 1'55"78 , che è anche il miglior tempo assoluto delle due semifinali. La Pellegrini si è lasciata alle spalle le concorrenti più accanite, Fraklin e Muffat. Niente da fare invece per Alice Mizzau , che ha chiuso la sua batteria in 1'58"05, al sesto posto nella sua batteria.

La dedica per il grande risultato è per le vittime del tragico incidente di Monteforte Irpino. Subito dopo il termine della gara, l'azzurra si è prima toccata il braccio sinistro listato a lutto e poi mandato un bacio: "Abbiamo vissuto questa vicenda tragica. Oggi è giornata di lutto nazionale e mi sembrava giusto mandare un pensiero anche da qui. Non si poteva portare la fascia al braccio e allora ho pensato di disegnarlo".



"Non mi aspettavo questo tempo - ha proseguito la Pellegrini -. Sapevo sarebbe stata una semifinale tirata, ma non pensavo di poter riuscire a nuotare questo tempo oggi. Domani sarà una finale ancora più tirata, ma facciamo le cose con calma. Non ho fatto alcun lavoro specifico a stile libero - ha ribadito Fede -. Ho fatto questo 200 per gioco, per vedere quanto valevo in una situazione così impegnativa come un Mondiale. Non so se le avversarie oggi si sono nascoste, ma non importa".