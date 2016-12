Mondiali nuoto: delusione Scozzoli nei 50 rana, bene Pesce

Altra batosta per Fabio Scozzoli ai Mondiali di Barcellona. Dopo la cocente delusione nella finale dei 100 rana, con il quinto posto a soli 5 centesimi dal podio, l'atleta italiano è stato eliminato nelle batterie dei 50 rana. Scozzoli ha nuotato in 27.60 arrivando quarto nella propria batteria: tempo non sufficiente per accedere alle semifinali. Molto bene Mattia Pesce che centra la finale: quarto tempo nella sua semifinale (27"42).