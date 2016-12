Ai Mondiali nuoto è il giorno di Scozzoli e Bianchi

Il lunedì in vasca ai Mondiali di nuoto di Barcellona culminerà in serata con le gare che potrebbero assegnare le prime medaglie della vasca per la squadra azzurra. Dalle 18, infatti, il programma iridato prevede semifinali e finali. Italia concentrata sui 100 rana con Fabio Scozzoli e sui 100 farfalla con Ilaria Bianch i, entrambi a caccia di una medaglia. Le altre finali sono: 50 farfalla uomini con i francesi Bousquet e Florent Manaudou e 200 misti donne con la cinese Ye Shiwen favorita per l'oro davanti alle ungheresi Hosszu e Jakabos e all'australiana Coutts.

La mattinata in vasca, però, non porta buone notizie per l'Italia. Mirco Di Tora manca la semifinale dei 100 dorso per 23 centesimi: il migliore è l'americano Matt Grevers con 52"16 davanti al giapponese Irie e al francese Stravius. Male le azzurre nei 100 rana: 19esima Michela Guzzetti, 22esima Lisa Fissneider, all'esordio mondiale. Brillano Rikke Perdersen e l'americana Larson ma è spaventosa la prova della lituana Ruta Meilutyte: la campionessa olimpica stampa il nuovo record dei campionati con 1'05"21. Nei 200 stile libero male Marco Belotti e Alex Di Giorgio, rispettivamente col 25esimo e 26esimo tempo: il miglior tempo delle batterie è del francese Yannick Agnel, 1'43"14, che ha fatto meglio dell'americano Ryan Lochte e dell'australiano Thomas Fraser-Holmes. Niente finale per Martina Rita Caramignoli nei 1500: davanti a tutte l'americana Ledecky, la britannica Jazmin Carlin e la danese Friis. Nella gara che ha aperto il programma, i 100 dorso donne, miglior crono per l'australiana Emily Seebohm, 58"23, davanti all'americana Missy Franklin.