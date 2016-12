Mondiali nuoto: Italia quinta nella 4x100 uomini

Giornata agrodolce per i colori azzurri ai Mondiali di nuoto a Barcellona. Dopo la delusione della staffetta 4X100 femminile, con la mancata qualificazione alla finale di Federica Pellegrini e compagne nonostante il record italiano, nel pomeriggio c'è stato spazio anche per qualche sorriso. Su tutti quelli di Fabio Scozzoli e Ilaria Bianchi: il primo si è qualificato alla finale dei 100 rana con il tempo di 59"90, mentre l'azzurra ha staccato il biglietto per la finale dei 100 farfalla nuotando in 58"29.

Eliminati, invece, Piero Codia nei 50 farfalla e Mattia Pesce nei 100 rana. Quinto posto per la staffetta 4X100 maschile in una gara che ha visto l'oro della Francia, l'argento degli Stati Uniti e il bronzo della Russia. In campo femminile a salire sul gradino più alto del podio sono stati gli Usa, seguiti da Australia e Olanda.

Nei 400 stile libero oro per Sun Yang. Il 21enne cinese, campione olimpico in carica, si è imposto col tempo di 3'41"59. Medaglia d'argento per il giapponese Kosuke Hagino (3'44"82), bronzo per lo statunitense Connor Jaeger (3'44"85). Nella gara femminile il titolo mondiale è andato alla statunitense Katie Ledecky: sul podio anche la spagnola Melanie Costa Schmid (argento) e la neozelandese Lauren Boyle (bronzo).

Per quanto riguarda i tuffi, infine, l'Italia ha dovuto fare i conti con la delusione di Andrea Chiarabini nella finale della piattaforma da 10 metri: l'azzurro ha chiuso al 12esimo e ultimo posto. Il successo è andato al cinese Qiu Bo.