Mondiali nuoto, record amaro per la staffetta donne

Record italiano amaro per la 4x100 femminile nella batteria di qualificazione ai Mondiali di nuoto di Barcellona. Federica Pellegrini, Alice Mizzau, Silvia Di Pietro ed Erika Ferraioli hanno chiuso al quinto posto in 3'39"50, miglior crono nella storia azzurra, ma il tempo non è stato sufficiente per qualificarsi alla finale della specialità (decimo posto assoluto). "Siamo comunque felici per questo tempo" ha detto la Pellegrini a fine gara.