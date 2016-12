Mondiali, pallanuoto: Setterosa ko ai rigori con la Grecia ed eliminato

Il match è stato sempre in equilibrio, con le elleniche sempre in testa, 5-4 all'intervallo e 7-5 a fine terzo quarto. Nell'ultimo quarto il Setterosa ha trovato il vantaggio sul 9-8 ma a 31 secondi dal termine è arrivato il 9-9 di Manolioudaki. Nel primo supplementare ancora Manolioudaki risponde a Emmolo mentre nel secondo non accade nulla e così sono decisivi i rigori. All'Italia non sono bastati la tripletta di Bianconi e la doppietta di Radicchi. Guarda il bicchiere mezzo pieno il ct Conti, intervistato a fine gara: "Ho visto buona intensità e buona circolazione di gioco. Non posso rimproverare nulla alle mie ragazze. Oggi hanno fatto un'ottima prestazione contro una buona Grecia. Nel primo anno post olimpico abbiamo avuto il coraggio di rinnovare. Abbiamo avuto buone indicazioni per il futuro. Faremo ulteriori rinnovamenti e nuovi innesti".