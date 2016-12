Tuffi, trampolino 3 metri: Tania Cagnotto quarta e Maria Marconi sesta

Amaro in bocca per le due azzurre. Tania Cagnotto ha interpretato male e con poca convinzione i prime tre tuffi (era settima), gli ultimi due sono stati al suo livello però non le sono bastati per conquistare il bronzo, lontano poco meno di 5 punti. Maria Marconi può mangiarsi ancor di più le mani perchè è stata superba nei primi tre salti (era seconda dietro He Zi) e anche l'ultimo è stato buono, ma ha totalmente fallito il quarto (solo 36 punti) e l'ha pagato. Per quanto riguarda Tania, alla fine si è detta soddisfatta: "Quarto posto? Non brucia perchè questo Mondiale per me è stato super. Ho iniziato malino, mi è mancato un po' di allenamento, di lavoro durante l'anno. Alla fine ci ho creduto, sapevo di potercela fare ma va bene così. Sì, è il Mondiale più bello della mia vita. La Marconi? Ha fatto dei tuffi spettacolari, purtroppo ha sbagliato i tuffi per lei più difficile però credo sia contenta".