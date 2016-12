Mondiali di Nuoto, Martina Grimaldi vince l'oro nella 25 km

Primo successo per l'Italia ai Mondiali di nuoto di Barcellona . L'azzurra Martina Grimaldi ha conquistato la medaglia d'oro nella 25 km di nuoto di fondo . Gara tiratissima fino all'ultima bracciata, con la bolognese che ha battuto al fotofinish la tedesca Angela Maurer , seconda classificata. La medaglia di bronzo è andata alla statunitense Eva Fabian . Quarto posto invece per l'altra azzurra in gara, Alice Franco .

"E' stato un Mondiale in salita ma alla fine è andata bene". Questo il primo commento della Grimaldi dopo la vittoria. "Mi sono detta che dovevo resistere e che dovevo portare a casa qualcosa - ha aggiunto l'atleta delle Fiamme Oro -. In queste tre gare (oltre alla 25 km di oggi, ha partecipato anche alla 5 e 10 km) ho retto bene e adesso sono contenta". "Dedico questo oro a tutti quelli che mi sono stati vicino e mi hanno seguito in questi giorni", ha concluso Martina.

In campo maschile, invece, si è imposto il tedesco Thomaz Lurz, battendo il belga Brian Ryckeman, argento, e il russo Evegenii Drattcev, bronzo. Settimo posto, con un distacco di 15 secondi dal vincitore, per l'azzurro Simone Ruffini. Con la vittoria odierna, Lurz porta a quattro il totale delle medaglie conquistate in questa rassegna iridata (un totale di undici in carriera), insieme con l'oro nella gara a squadre, l'argento nella 10 km e il bronzo nella 5 km.