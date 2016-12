Pallanuoto, ai Mondiali il Setterosa batte il Brasile e va agli ottavi

Immediato riscatto per la nazionale femminile di pallanuoto, che nella terza giornata del gruppo D della prima fase ai Mondiali di Barcellona batte agevolmente 13-5 il Brasile, riscatta la brutta sconfitta contro l'Ungheria e negli ottavi di finale affronterà la Grecia. Il Setterosa del ct Fabio Conti, trovatosi in svantaggio per 1-0, si è poi scatenato realizzando 8 gol consecutivi tra primo e secondo quarto e chiudendo la pratica agevolmente.