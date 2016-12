Nuoto, Pellegrini: "Barcellona tappa importante"

I Mondiali di nuoto di Barcellona sono un traguardo importante per Federica Pellegrini: "Manca ancora qualche giorno, i 200 dorso sono il 2 agosto, ho ancora una settimana per prepararmi. Inizierò però il primo giorno con la staffetta 4 x 100 stile, poi la 4 x 200 che serviranno anche per vedere la condizione. Speriamo, come nazionale, di fare il meglio possibile. Di certo abbiamo sempre dato il 100% e sarà così anche questa volta".

"Barcellona rappresenta per me un compleanno a livello di carriera. Lì ho cominciato nel 2003 con la prima convocazione in Nazionale e dopo 10 anni ci ritorno. E' una tappa significativa", ha detto la campionessa. Nel 2003, appena 15enne, Federica si affacciava al mondo del nuoto mentre ora vola in Catalogna per divertirsi e cimentarsi nel dorso, disciplina nuova per lei, in un'estate tranquilla che fa seguito ai Giochi di Londra 2012.