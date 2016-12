Mondiali, pallanuoto: spettacolo Settebello, Germania battuta 10-8

Ai Mondiali di Barcellona, il Settebello sconfigge la Germania e compie un passo decisivo verso il primo posto nel girone: finisce 10-8 la seconda gara dell'Italia, che bissa il successo all'esordio contro la Romania . Gara dominata dai ragazzi di Sandro Campagna , che dopo la rete tedesca in avvio si portano subito sul 5-1 e si concedono qualche distrazione solo nel finale. Venerdì la sfida al Kazakistan per accedere da capolista ai quarti.

Brivido iniziale per il Settebello, che subisce dopo pochi istanti la rete di Real. La reazione azzurra è però eccellente e perentoria: le reti in serie di Figlioli, Giorgetti, Felugo e la doppietta del centroboa Matteo Aicardi ci portano subito sul 5-1 a cavallo tra primo e secondo quarto. I tedeschi provano ad accorciare con Schueler, ma Presciutti, Giorgetti e Valentino Gallo piazzano il break che porta l'Italia sull'8-2.

I tre gol consecutivi dei tedeschi non mettono paura, il 9-5 firmato ancora da Gallo chiude il terzo quarto. Male gli azzurri nell'ultimo parziale, con la Germania che sfrutta le distrazioni per limitare i danni e chiudere sul 10-8 (ultima rete italiana di Presciutti).

L'Italia c'è, il Kazakistan non deve spaventare.