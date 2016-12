Mondiali nuoto, 10 km: bis Brasile, rammarico Grimaldi

E' la giornata del Brasile. Dopo l'argento e il bronzo della 5 chilometri, Pollana Okimoto e Ana Marcela Cunha trovano i due gradini più alti del podio nella 10 chilometri , davanti alla tedesca Angela Maurer . Gara perfetta quella delle brasiliane, che mantengono le prime posizioni per tutta la distanza e poi piazzano un'irresistibile volata finale. Delusione Italia: il bronzo olimpico Martina Grimaldi è 12esima , solo 31esima Rachele Bruni .

Le due azzurre restano nel gruppo che conta per tutta la gara; ma all'ultimo giro di boa, tra colpi proibiti e mancanza di spazio, si perdono nella mischia e restano attardate. Impossibile sul corridoio finale recuperare lo svantaggio, resta il rammarico di non aver saputo trovare la giusta posizione per la volata: il fondo italiano, dopo la delusione Cleri, continua nel suo digiuno di medaglie.