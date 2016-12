Pallanuoto, il Settebello parte bene

Sono cominciati bene i Mondiali di Barcellona per la squadra maschile di pallanuoto. Il Settebello di Sandro Campagna, infatti, ha esordito nella rassegna iridata 2013 con un facile successo sulla Romania , avversario tutt'altro che irresistibile. Nella piscina della città catalana gli azzurri si sono imposti per 10-4, prendendo il largo nelle seconda metà dell'incontro inaugurale, valido per il gruppo D.

''Abbiamo disputato una buonissima partita difensiva, meno in attacco, dove avremmo potuto concretizzare di più - ha commentato alla fine il ct Campagna -. Da metà secondo tempo fino all'inizio del quarto siamo stati poco concreti. Potevamo prendere il largo. Pur giocando bene non siamo riusciti a staccare la Romania che restava a -3 e provava a rientrare. Siamo stati bravi a evitare che accadesse. Tempesti ha subito tre gol brutti; soprattutto i due da lontano nel terzo tempo col sole contro. Con la Germania giocheremo allo stesso orario. Studierò qualche soluzione per evitare che si ripetano possibilità di tiri similari. E' stato un buon esordio. Abbiamo prodotto tanto e difeso bene. Possiamo solo crescere.

Il tabellino di Italia-Romania 10-4

Italia: Tempesti, Perez 2, Gitto, Figlioli 2, Giorgetti, Felugo 1, Figari, Gallo 1, Presciutti 1, Fiorentini, Aicardi 3, Napolitano, Del Lungo. All.: Campagna.

Romania: Stoenescu, Ianc, Negrean 1, Diaconu 1, Teohari, Busila, Matei 1, Chioveanu 1, Goanta, Georgescu, Ghiban, Cretu, Dragusin. All.: Hagiu.

Arbitri: Peris (Cro) e Koryzna (Pol)

Note: parziali 4-1, 1-1, 2-2, 3-0. Uscito per limite di falli Giorgetti a 2'46 del terzo tempo. Superiorita' numeriche: Italia 4/8, Romania 1/8. Giorgetti ha colpito la traversa su rigore a 8' del secondo tempo, sul 5-2. Spettatori 500 circa.