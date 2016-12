Nuoto: Federica Pellegrini, grattini ad Alice Mizzau

Per Federica Pellegrini è countdown in vista delle gara ai Mondiali di nuoto di Barcellona. Intanto la campionessa veneta si diverte a postare sul suo profilo Twitter le foto dell'attesa, tra allenamenti in vasca e momenti di svago con Alice Mizzau. In uno degli ultimi cinguettii di Fede, ecco la foto della schiena della 'povera' Alice con il messaggio: "Vuoi ancora grattini?". La Pellegrini ha già cominciato a graffiare...