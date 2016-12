Mondiali di nuoto, tuffi: Cagnotto in finale da 1 metro

Tania Cagnotto si è qualificata per la finale mondiale del trampolino da un metro. Alla rassegna iridata di Barcellona, dopo l'argento vinto nel sincro in coppia con Francesca Dallapè, l'azzurra ha chiuso i tuffi preliminari con il secondo punteggio di 284.85; niente da fare per Maria Marconi, solo 23/a con 221.55 e quindi fuori dalla finale in programma martedi'. Miglior punteggio della cinese He Zi con 287.70