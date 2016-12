Mondiali nuoto, tuffi: Cagnotto e Dallapè vincono la medaglia d'argento

Grande avvio per l'Italia ai Mondiali di nuoto in corso a Barcellona. Alla piscina Municipal de Montjuic, Tania Cagnotto e Francesca Dallapè conquistano la medaglia d'argento nel trampolino da 3 metri sincro. Imprendibile la coppia cinese formata da Wu Minxia e Shi Tingmao, che vince la medaglia d'oro. Terzo posto per le canadesi Able e Ware. Per la coppia italiana si tratta del secondo argento mondiale dopo quello del 2009 a Roma.