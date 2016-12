Nuoto, Swimming Cup: la Pellegrini vince nei 100 dorso a Milano

Federica Pellegrini ha vinto facilmente i 100 dorso a Milano , nella prima tappa della Nilox Swimming Cup andata in scena all'Aspria Harbour Club. La nuotatrice veneta si è imposta col tempo di 1'02"59 ma a fine gara è parsa insoddisfatta: " Ho avuto sensazioni orribili . E' logico che ci sia stanchezza, forse perché in mattinata ci siamo allenati". Da segnalare il secondo posto di Matteo Rivolta e Ilaria Bianchi nei 100 e nei 50 farfalla.

Rivolta ha chiuso alle spalle del tedesco Steffen Deibler, fra i favoriti per il Mondiale. La Bianchi si è arresa alla danese Jeanette Ottesen. Combattute sono state la gara dei 400 stile libero, in cui Luca Baggio ha vinto in 3'54.20, solo 5 centesimi meglio di Samuel Pizzetti, e quella dei 50 rana, in cui il sudafricano Cameron Van Den Burgh (27.92) ha avuto la meglio su Fabio Scozzoli (27.97). Magnini, invece, è finito ultimo nei 50 stile vinti dal russo Sergey Fesikov (22.76) davanti a Luca Dotto (23.10). Pippo però si sente sulla buona strada: "Sono contento di come Philippe Lucas mi ha cambiato la preparazione dopo il Settecolli. Ha aggiunto più sprint e sono fiducioso per Barcellona".

La Pellegrini, che ha nuotato davanti ai genitori, tornerà in vasca mercoledì nella seconda tappa di Torino: "E' andato tutto secondo pronostico in questa gara - ha aggiunto Fede -. I 200 sono la mia gara e saranno più agevoli".