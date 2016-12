Pellegrini: "A Barcellona solo dorso e staffette"

Federica Pellegrini ha le idee ben chiare in vista dei Mondiali di Barcellona . Per l'azzurra solo dorso e staffette , niente stile libero nonostante il dt azzurro Butini abbia lasciato aperto qualche porta. "Non so su che basi lo dica, abbiamo mantenuto l'iscrizione solo perchè non c'è una seconda italiana classificata al Mondiale, ma non c'è alcuna possibilità che faccia quellee gare. Farò solo il dorso e le staffette " ha detto la Pellegrini.

Questa sera l'azzurra gareggerà a Milano nella Nilox Swimming Cup 2013. Ai cronisti che le chiedevano se fosse il suo allenatore Lucas a chiederle di fare lo stile libero, Federica ha risposto: "Non mi sorprenderebbe se Philippe facesse una follia simile. Ma sarebbe difficile che da un momento all'altro mi dicesse di gareggiare in uno stile che non ho allenato". Anno sabbatico dunque per la Pellegrini che, primatista di 200 e 400 stile libero, è concentrata sul dorso: "'Una medaglia? Gli italiani sono sognatori, ma se siamo un minimo realisti la finale sarebbe un grandissimo obiettivo. Io sono molto serena, per me è un anno molto tranquillo, non ho la tensione di chi deve vincere medaglie. Ora saranno gli altri azzurri che dovranno dimostrare di esserci".