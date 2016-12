Europei di tuffi, Tania Cagnotto argento dal trampolini di 3 metri

Seconda medaglia per Tania Cagnotto agli Europei di tuffi a Rostock . Dopo l'oro nella specialità del trampolino da un metro, l'azzurra ha conquistato l'argento nel trampolino da tre metri dietro alla tedesca Tina Putzel per meno di 5 punti. Podio solo sfiorato invece per Maria Marconi , che ha chiuso al quarto posto, dietro alla russa Nadezhda Bazhina . Per la Cagnotto è la 18.ma medaglia europea..

In testa dopo le qualifiche, Tania inizia la gara con un primo tuffo non all'altezza delle aspettative che la posiziona al sesto posto. Un avvio non certo perfetto per l'azzurra, che pesa sul bilancio finale e condiziona sicuramente il risultato della gara. Avvincente poi il testa a testa tra la campionessa bolzanina e la 17enne padrona di casa Tina Punzel fino all'ultima serie.



A fine gara il tabellone dice Punzel oro (336.70), Cagnotto argento (331.85) e Bazhina bronzo (326.10). Per Tania si tratta della 18.ma medaglia europea, record assoluto tra le donne dei tuffi. Occasione sprecata invece per Maria Marconi, che deve rimandare ancora l'appuntamento con il ritorno sul podio dopo il rientro dall'infortunio.