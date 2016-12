Europei, tuffi: Tania Cagnotto vince l'oro dal trampolino di 1 metro

Tania Cagnotto ha vinto la medaglia d' oro nella specialità del trampolino da un metro agli Europei di tuffi in corso di svolgimento a Rostock . L'azzurra ha chiuso con 301,20 punti precedendo le russe Nadezhda Bazhina (274,35) e Maria Polyakova (273,90). E' il quarto oro europeo da un metro per la bolzanina, diciassettesima medaglia europea. L'altra italiana in gara, Maria Marconi , ha chiuso al sesto posto col punteggio finale di 261,15.

Tania Cagnotto ha dominato la gara del trampolino da un metro non lasciando mai spazio per una possibile rimonta alle sue avversarie. L'azzurra ha chiuso con 301,20 punti conquistando il suo diciassettesimo alloro continentale di una carriera splendida. Il lampo che suggella la medaglia è l’ottimo uno e mezzo rovesciato con un avvitamento e mezzo della quarta serie, 66 punti che in pratica chiudono i conti in anticipo. Delusione, invece, per Maria Marconi, sesta ma seconda fino a metà gara prima di abbondonare le velleità di podio con due tuffi che le compromettono la sua prestazione.