Paltrinieri, oro in ritardo ai Mondiali in vasca corta

A sei mesi di distanza diventa d'oro la medaglia vinta da Gregorio Paltrinieri nei 1500 stile libero ai Mondiali in vasca corta di Istanbul, il 16 dicembre 2012. Quel giorno l'azzurro era stato battuto solo da Mads Glaesner. Ora, però, Federazione internazionale ha comunicato di aver squalificato il danese per tre mesi, privandolo di tutti i risultati conseguiti dal 14 dicembre 2012. In quella data Glaesner era risultato positivo a uno stimolante.