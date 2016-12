Nuoto, Settecolli: Pellegrini in finale nel dorso

La Pellegrini non vuole pensare ad un eventuale record italiano di specialità (2'08"03 di Alessia Filippi) nella finale di oggi pomeriggio: "In finale voglio divertirmi e cercare di fare il meglio possibile a livello di tempo, però non mi pongo obiettivi impossibili - ha commentato -. Quest'anno ragiono passo per passo. Sto facendo il dorso per divertirmi e continuerò a farlo per questo. Il record italiano? Penso che sia impossibile perché sono sotto carico. Agli Assoluti ho fatto 2'08"05 in pieno scarico. Io e Philippe Lucas ci siamo posti un obiettivo di tempo ma non lo dico".



Soddisfatto anche Magnini, in finale nei 100 stile libero: "Il 49"18 e' buono.Io ho tirato, ovvio che al mattino è sempre diverso e ci sono sempre le tensioni di dover entrare. Ma oggi devo abbassare di due o tre decimi per fare il tempo che mi è stato richiesto. Il 48"4 di dicembre, probabilmente l'ho fatto troppo presto e quindi non vale". Per il pass per il Mondiale di Barcellona, infatti, gli servirà fermare il cronometro sotto il 48"60 imposto dalla Fin. L'azzurro è però dispiaciuto per il mancato coinvolgimento nella staffetta: "E' vero che sto seguendo programmi diversi ma mi sarebbe piaciuto partecipare ai collegiali e alla gara di Montecarlo. Io sono venuto a sapere dai risultati che vedevo o perche' mi sento con i compagni. Mi dispiace essere stato tirato un po' fuori dal contesto".



L'allenatore francese Philippe Lucas commenta così i risultati di Federica: "Sarebbe bello se facesse meno di 2'10'' ma non ci si può attendere meraviglie. Per ottenere una medaglia ai prossimi mondiali, qui a Roma devi fare 2'07'' ma non e' il suo caso: lei e' qui per divertirsi".