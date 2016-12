Nuoto, Magnini: "Cerco il tempo per i Mondiali"

Esordio amaro per Filippo Magnini al 50esimo trofeo Settecolli di Roma. Il nuotatore azzurro non si è qualificato per la finale dei 50 stile, ma la sua attenzione è rivolta tutta verso gara di sabato: " Devo cercare di fare un buon tempo nei 100 , la Federazione mi ha detto che se non vado forte non disputerò la gara individuale ai Mondiali di Barcellona - rivela il nuotatore pesarese -. Sono abbastanza veloce e ho ancora domani per riposare".

Magnini, che due mesi fa agli Assoluti di Riccione ha fallito il tempo di selezione per i 100, si lascia andare ad un piccolo sfogo: "Mi dispiace che in un anno dove ho provato delle cose diverse, dove mi sono messo in gioco, non avendo fatto bene una volta sono stato buttato come se fossi stato uno che non ha mai fatto niente - conclude l'azzurro -. E' giusto così, solo mi dispiace che non venga considerato che ho sbagliato una gara in 22 anni che nuoto".