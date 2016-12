Federica Pellegrini: "Io e Magnini siamo solo amici"

Alla vigilia del suo ritorno in vasca nel Trofeo Settecolli di Roma , Federica Pellegrini affronta ancora una volta l'argomento gossip. La relazione (troncata) con Magnini continua a far discutere: "Dicono che ci siamo rimessi insieme? Ormai ne scrivono di ogni. Non è cambiato niente. Adesso io vivo da sola. Filippo è un amico, avevamo un bel rapporto prima di metterci insieme e lo abbiamo ancora adesso. Siamo soltanto amici".

I due sono stati visti insieme al PalaTiziano, in occasione di gara-1 della finale scudetto di basket fra Roma e Siena: "E' normale vederci vicini, abbiamo dichiarato che avremmo continuato il nostro percorso sportivo comune fino a Barcellona, poi ognuno farà le proprie scelte - ha spiegato la Pellegrini - Io ho già deciso di seguire Lucas a Narbonne". Insomma, nessun riavvicinamento all'orizzonte nonostante il continuo gossip: "Fa parte del gioco, ci sono abituata ma non voglio dare giustificazioni sulla gestione della mia vita privata. Posso solo dire che le ultime dichiarazioni fatte da me e Filippo valgono tutt'ora".

Fede, in occasione del Settecolli, tornerà in vasca con l'amata-odiata specialità dei 400 stile libero (oltre ai 200 dorso). Si tratterà però soltanto di una prova: "Non mi ha convinto nessuno a farli, Lucas vuole fare un test e vedere quanto posso valere quest'anno che in allenamento nuoto solo il dorso. Adoro gareggiare nella vasca di Roma e sapevo che questo 400 avrebbe scatenato una grandissima attenzione, ma sicuramente non sarò competitiva con le altre. Io non li avrei neanche fatti sinceramente anche se ho già visto i titoli 'Sfida olimpica contro la Muffat'".