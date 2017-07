Gli eroi dei bambini si chiamano Pellgrini e Rossi

13 luglio 2017

Secondo un’indagine Doxa Kids Sport, Federica Pellegrini e Valentino Rossi risultano gli sportivi più amati dai bambini italiani tra i 5 e i 13 anni. Il 49% dei ragazzi ha scelto il “Dottore” della Moto Gp, mentre la “Divina” nuotatrice, che alla loro età sognava di fare l'archeologa, troneggia in campo femminile.

Secondo i dati raccolti le ragazze hanno indicato tra gli sportivi di riferimento Federica Pellegrini, seguita da Valentino Rossi e Francesco Totti, entrambi con il 19%, la campionessa paralimpica Bebe Vio, Tania Cagnotto e Gigi Buffon con il 15% e infine la ginnasta Carlotta Ferlito con il 13%.



Meno varietà, invece, per i maschietti che hanno messo sul gradino più alto del podio il campione di Moto Gp Valentino Rossi, seguito da una lunga lista di idoli del mondo del calcio come Gianluigi Buffon con il 43%, Francesco Totti con il 37%, Cristiano Ronaldo con il 33%, Alessandro Del Piero e Lionel Messi con il 28%, Claudio Marchisio con il 27% e poi Dybala, Bonucci e Chiellini. La prima donna appare all’11mo posto ed è proprio la nuotatrice Federica Pellegrini con il 23% di voti.



Nella ricerca condotta da Doxa è stato chiesto anche lo sport preferito. Inultile dirlo, la prima scelta dei ragazzi è stata il calcio, seguito dal nuoto e dal basket. Le ragazze invece optano per la danza, il nuoto e la pallavolo.