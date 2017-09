In Action con Denise: il sogno di Fabrizio Passetti

21 settembre 2017

Vi abbiamo raccontato la sua storia un anno fa. Quella di Fabrizio Passetti, noto surfista italiano, rimasto vittima di un incidente in moto in cui ha perso la gamba. Ma il suo amore e la passione per il surf non l'hanno fermato ed è riuscito, anche se con tanta fatica, a tornare a surfare le onde di tutto il mondo. Quest'anno ha realizzato un altro piccolo-grande sogno. Ha fondato infatti la prima scuola di surf italiana per disabili."