Il mondo dello sport piange Gilberto Benetton

22/10/2018

Si è spento a 77 anni dopo una lunga malattia Gilberto Benetton , per anni al vertice della polisportiva che portava il marchio di famiglia e che ha fatto grande Treviso nel rugby, nel basket e nella pallavolo , conquistando oltre 60 titoli dal 1978 al 2012. In quello stesso anno il noto imprenditore è entrato a far parte dell'Italia Basket Hall of Fame. Ha anche conquistato due Mondiali piloti di F1 con Michael Schumacher e un titolo costruttori.

BENETTON E IL BASKET

Per 30 anni, fino al 1 luglio 2012, data in cui la famiglia Benetton ha deciso di lasciare il basket professionistico, il marchio trevigiano è stato legato indissolubilmente a quello della prima squadra di Treviso. Sotto la proprietà Benetton, la squadra conquista 5 Scudetti (1992, 1997, 2002, 2003, 2006), 8 Coppe Italia (1993, 1994, 1995, 2000, 2003, 2004, 2005, 2007), 4 Supercoppe Italiane (1997, 2001, 2002, 2006), 2 Coppe Saporta (1995, 1999). Dal 2012 faceva parte dell'Italia Basket Hall of Fame come benemerito per i successi con la Benetton Pallacanestro Treviso.