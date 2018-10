Los Angeles Kings, Ibrahimovic dà il "calcio d'inizio" anche nell'hockey

19/10/2018

Los Angeles non è solo il Galaxy di soccer, Zlatan Ibrahimovic non vuole perdersi uno sport della sua città e si è presentato a sorpresa allo Staples Center prima di LA Kings-New York Islanders di hockey su ghiaccio, campionato NHL. Boato da star all'ingresso in campo sulla pista da ghiaccio, lancio del disco e pallone da calcio scagliato in tribuna ai tifosi. Peccato che la squadra di casa abbia perso 2-7...