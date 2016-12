Genova nel Guinness dei Primati: giocata la partita di hockey più lunga della storia

13 settembre 2016

La città di Genova entra nel Guinness dei Primati con un record sportivo decisamente particolare. Nel capoluogo ligure si è infatti disputata la partita di hockey su prato più lunga della storia, che ha coinvolto centinaia di atleti e che è proseguita senza soste per 55 ore e 45 minuti, superando di oltre 3 ore il precedente primato, stabilito in Olanda lo scorso maggio. Il risultato finale? 292 a 282 per la squadra blu.