Hockey su ghiaccio, Serie A: Asiago campione d'Italia

L'Asiago, secondo al termine della regular season dietro il Val Pusteria, ha giocato una grande serie finale e dopo aver fallito il match point avanti 3-2 in gara 6 sul campo del Renon, non poteva sbagliare ancora nella decisiva gara 7 davanti ai 3mila e passa sostenitori dell'Odegar. I giallorossi di coach Parco partono forte e volano sul 2-0: al 4'14" Marchetti va in rete con un tiro dalla distanza mentre al 12'47" il raddoppio porta la firma di Kevin DeVergilio. Il Renon sbanda ma non va al tappeto e prima della fine del periodo iniziale riesce addirittura a rimontare.



I campioni d'Italia in carica trova il 2-2 nel giro di 30" tra il 16' e il 17' con Gruber e Johansson, reti arrivate entrambi col vantaggio di un uomo nel power play. Nel secondo periodo non accade nulla mentre nel terzo e decisivo quarto la gara si decide. Il portiere del Renon si supera in un paio di occasioni ma all'8'24" deve inchinarsi a capitan Borrelli che capitalizza il power play firmando la rete del 3-2. Il Renon ha la chance di replicare ma il tiro di Gruber si ferma sul palo. E' un indizio di importante di come andrà a finire perchè Marchetti resiste e nell'ultimo minuto arriva il definitivo 4-2 di DeVirgilio che può far scattare la festa Scudetto sull'Altopiano. Asiago è campione d'Italia!.