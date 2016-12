Gossip, Thorpe: "Non ho una relazione con Ricky Martin"

"Siamo solo amici". Ian Thorpe smentisce le voci di una relazione con il cantante Ricky Martin : entrambe omosessuali, le due star negano un fidanzamento e comunicano per voce dell'australiano che a legarle c'è solo una grande amicizia. "Non c'è nulla di vero nelle voci di una relazione - le parole dell'ex nuotatore -. C'è grande stima, ma nulla di più ". L'indiscrezione, lanciata da alcuni media australiani, è stata smentita da uno degli interessati.

L'outing da parte di Thorpe era arrivato qualche mese fa, e la sua decisione aveva suscitato l'apprezzamento del cantante portoricano. "Ha fatto una cosa importantissima - le parole di Martin -, forse non ha idea di ciò che significa il suo gesto per i ragazzi e le ragazze omosessuali di tutto il mondo, che sono costretti per vari motivi a nascondere la loro vera sessualità". E forse erano state anche queste dichiarazioni a suscitare la curiosità di alcuni magazine, che avevano subito rilanciato la possibilità di una relazione tra i due. Tutto falso, parole di Thorpe.