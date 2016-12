La Pellegrini e Magnini si sposano: "Matrimonio dopo le Olimpiadi"

Federica Pellegrini e Filippo Magnini si sposeranno. L'annuncio è stato dato dalla coppia più famosa del nuoto a "Chi" per voce di Fede: "Le Olimpiadi del 2016 a Rio, in Brasile, saranno le ultime per noi, qui chiuderemo la nostra carriera, dopodiché ci sposeremo". Ma anche Pippo è d'accordo: "Abbiamo avuto alti e bassi, ma non ci siamo persi mai di vista. Non ho ancora chiesto la mano di Federica, ma quando lo farò spero non mi rifiuti, altrimenti avremo un problema".

Prima c'è da vincere qualche medaglia in Brasilie, la Pellegrini ribatte: "Dopo Rio decideremo definitivamente dove vivere e costruiremo insieme quello che dobbiamo costruire. Io ho sempre avuto un forte istinto materno e spero di ricreare una bella famiglia come quella dalla quale provengo".