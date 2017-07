Woods: "Finito il programma di disintossicazione"

4 luglio 2017

Sono state settimane dure per Tiger Woods, ricoverato in clinica per uscire dal tunnel dei farmaci. E attraverso i social l'ex campione di golf ha voluto fare il punto della situazione: "Completato il programma di disintossicazione con il supporto di familiari e amici". Woods si era arreso dopo l'arresto in evidente stato confusionale. Farmaci assunti per gestire il mal di schiena che lo ha portato a operarsi ripetutamente stoppando ogni tentativo di tornare a giocare.