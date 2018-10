Ryder Cup, la spettatrice colpita dalla pallina di Koepka ha perso l'uso dell'occhio destro

02/10/2018

Corine Remande era arrivata a Parigi assieme al marito dall'Egitto per assistere alla Ryder Cup a Le Golf National. Venerdì, nel corso della prima giornata, il misfatto, con il tee shot dell'americano Brooks Koepka alla buca sei finito troppo largo, sulla sinistra, dritto nell'occhio della donna.



"Non ho capito subito la gravità dell'accaduto. Quando Koepka è arrivato per accertarsi delle mie condizioni ho provato a rimanere positiva con lui, per non deconcentrarlo riguardo alla sua gara", ha detto all'Agence France Press. Il golfista americano era immediatamente corso verso la spettatrice per sincerarsi delle sue condizioni, scusandosi. Dopo il match le ha spedito un guanto autografato.



Ma le condizioni dell'occhio sono apparse subito gravi, con l'immediato trasporto in ospedale dove "i chirurghi hanno dovuto riparare la frattura dell'orbita e l'esplosione del bulbo oculare". "Nel migliore dei casi", ha spiegato il marito, "potrà solo vedere delle ombre dal suo occhio destro".



La donna ha annunciato che con molta probabilità avanzerà delle azioni legali nei confronti dell'organizzazione del torneo: "C'è una chiara responsabilità di chi ha organizzato il torneo", ha detto sempre all'Afp. "Gli ufficiali di gara non hanno urlato alcun avvertimento riguardo al fatto che una pallina stesse per arrivare in mezzo ai tifosi". L'European Pga, organo di governo del golf nel Vecchio continente, ha riferito che verrà aperta un'investigazione sulla questione e che ci vorrà del tempo per i vari accertamenti.