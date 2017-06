Golf, Tiger Woods si difende: "Non ero ubriaco"

30 maggio 2017

Tiger Woods ha attribuito il suo arresto ieri in Florida per guida in stato di ebbrezza a una "reazione inattesa" di una medicina che gli era stata prescritta. "Capisco la gravità di ciò che ho fatto e mi assumo piena responsabilità per le mie azioni. Ma voglio che la gente sappia che non è una questione di alcool - spiega la leggenda del golf -. Quello che è accaduto è stata una reazione inaspettata a dei farmaci prescritti".