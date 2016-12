Golf: Tiger Woods, dopo 16 mesi un rientro con tante incognite

30 novembre 2016

L'attesa questa volta sembra davvero finita. Tiger Woods è pronto a tornare in gara su un campo da golf dopo 16 mesi nell`Hero World Challenge. Si parte domani e si gioca fino al 4 dicembre sul percorso dell` Albany Resort nelle Isole Bahamas . " E' vero, in alcuni momenti ho pensato al ritiro. Non potevo quasi alzarmi dal letto - le parole dell'ex numero 1 - ora è bello essere qui, ed è certo che voglio giocare a lungo".

"In questi mesi di stop ho sentito l`affetto di tante persone - ha proseguito Woods - in particolare dei giocatori che mi hanno incoraggiato a rientrare in campo a tutti i costi. Cercherò di dare il massimo per poi vedere come sarò messo domenica. Ci sono ancora delle incognite, ma saprò dare delle risposte giorno per giorno a me stesso e a chi mi segue".



Nel torneo, giunto alla 18ª edizione e organizzato dallo stesso Woods attraverso la sua Fondazione, giocheranno solo 18 campioni selezionati, di cui 16 tra i primi 28 della classifica mondiale e due invitati, lo stesso Tiger e Zach Johnson. Difende il titolo Bubba Watson. In gara ci sono lo svedese Henrik Stenson, numero uno europeo e il campione olimpico l`inglese Justin Rose.