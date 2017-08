Golf, super Molinari: chiude secondo il Pga Championship

14 agosto 2017

Al primo torneo del grande slam in carriera, dopo un ultimo giro in cui è stato espresso da coloro che hanno lottato per il titolo un gioco di eccellente levatura tecnica. Molinari è stato in corsa fino all'ultima buca e ha eguagliato il miglior risultato di un italiano in un major ottenuto da Costantino Rocca nell'Open Championship del 1995, quando fu superato al playoff da John Daly.



Molinari con questa prova ha dimostrato ancora una volta di poter competere con l'elite mondiale e di essere in grado di potersi imporre anche in tale tipo di eventi. Altri protagonisti Rickie Fowler e il giapponese Hideki Matsuyama, quinti con 279 (-5), e Kevin Kisner, settimo con 280 (-4) insieme al canadese Graham DeLaet, che si è sganciato dal secondo posto quando ha spedito la palla nel ruscello di fianco all'ultimo green. Justin Thomas, 24enne di Louisville (Kentucky) al quinto successo in carriera, è venuto prepotentemente alla ribalta i con tre titoli conseguiti a inizio stagione.