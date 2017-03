Golf, Ryder Cup - Montali: "Garanzie entro 15 giorni, rischiamo di perdere l'organizzazione"

2 marzo 2017

Stringere i tempi. E' questo il monito lanciato da Gian Paolo Montali , direttore dell' e dizione 2022 della Ryder Cup , assegnata all'Italia. "Nessun ultimatum ma gli inglesi, detentori dei diritti, chiamano ogni giorno per conoscere il percorso che il Governo intende attivare per fargli arrivare le garanzie richieste. Se entro quindici giorni non le forniremo, rischiamo di perdere l'organizzazione ", ha dichiarato il dg del progetto.

È un Montali preoccupato che chiede di accelerare le pratiche per l'indicazione governativa sulla garanzia fideiussoria di 97 milioni richiesta dall'Executive Commitee della competizione. Niente di definitivo ma si rischia di perdere l'assegnazione se non si velocizza l'iter. "Molti paesi, tra cui Germania e Spagna spingono per toglierci l'evento". "Malagò e Chimenti stanno lavorando ogni giorno per arrivare a una soluzione".



La scadenza per concludere tutti i passaggi era il 28 febbraio, ma l'Italia ha ottenuto una proroga. "Non c'è tempo da perdere", ha detto il presidente del Coni Giovanni Malagò, "è vero che non c'è una nuova scadenza, ma c'è urgenza per completare un iter che al 90 % è fatto ma manca l'elemento relativo alle controgaranzie che si devono dare".