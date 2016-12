Golf: Paige Spiranac, che colpo!

26 ottobre 2016

Paige Spiranac è conosciuta più come modella che come giocatrice di golf, visto che è solo numero 1093 del mondo. Seguitissima su Instagram, dove conta più di 800mila followers, la 23enne americana, che si porta sulle spalle l'etichetta di "golfista più sexy del mondo", ha dimostrato di saperci fare anche con la mazza, almeno tra le mura domestiche. Il video in cui manda la pallina in un bicchiere dopo aver colpito il muro di casa è diventato subito virale.