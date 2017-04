Golf: Nuovo intervento alla schiena per Tiger Woods

21 aprile 2017

Ha gettato la spugna Tiger Woods, e dopo un ritorno senza lampi, ma soprattutto molto doloroso ha annunciato di essersi sottoposto a un nuovo intervento chirurgico per ridurre il dolore alla schiena e alla gamba. "L'operazione è andata bene - ha commentato - sono ottimista. Una volta guarito, non vedo l'ora di tornare alla mia vita normale per giocare con i miei figli, gareggiare nei tornei professionistici e non dover più convivere con i dolori che mi hanno tormentato".