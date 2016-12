Golf, McIlroy si rompe la caviglia giocando a calcio: niente British Open

6 luglio 2015

Il numero 1 al mondo del golf, il nordirlandese Rory McIlroy, non prenderà parte al British Open di cui detiene il titolo, a causa della rottura dei legamenti della caviglia sinistra. Curioso il modo in cui si è procurato questo infortunio che rischia di costringerlo a un lungo stop: giocando a calcio con alcuni amici. "Ora lavorerò duro per tornare al più presto - promette McIlroy dal proprio profilo su Instagram - . Oltre alla rottura del legamento ci sono anche dei danni alla capsula, ma la mia riabilitazione è già cominciata".