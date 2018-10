Golf, il risveglio di Molinari: a letto con la Ryder e Fleetwood

01/10/2018

"Notte speciale" per Francesco Molinari e no, non è sato un sogno. L'italiano si è risvegliato abbracciato al trofeo della Ryder Cup e ha scherzato con Tommy Fleetwood ricordando i cinque punti conquistati su 5, di cui quattro in coppia. Il giorno dopo di Mr Ryder è inizato con un video molto carino e simpatico. Buonanotte, invece, per gli Usa.