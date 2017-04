Golf: Dustin Johnson cade dalle scale, Masters a rischio

6 aprile 2017

Fulmine a ciel sereno sul Masters di Augusta, negli Stati Uniti, alla vigilia del primo Major della stagione di golf. Infatti Dustin Johnson, il vincitore dell'ultimo US Open e grande favorito per conquistare la giacca verde, rischia di ritirarsi a causa di una brutta caduta dalle scale della casa che affitta in Georgia e che gli ha procurato una dolorosa botta alla schiena, la parte con cui è atterrato sul pavimento.



Letale la scivolata su un gradino, come ha spiegato il suo manager David Winkle: "E' stata una brutta botta e adesso Dustin sta riposando in modo per la verità poco confortevole nel suo letto. Ha dolori alla parte bassa della schiena e gli è stato consigliato di fare impacchi con il ghiaccio e di prendere degli antinfiammatori". Davvero un brutto colpo per Dustin Johnson e anche per il torneo che rischia di non avere al via il favorito numero 1 per la vittoria.



Johnson, numero 1 del ranking mondiale, si presenta ad Augusta sull'onda di tre successi di fila, roba che non si vedeva da 40 anni, ma dopo l'infortunio i bookmakers hanno abbassato la quota vincente, portandola a 7-1 al pari di McIlroy e Spieth. Va però fatto notare che negli ultimi dieci anni solo uno dei top 3, ovvero Phil Mickelson nel 2010, è riuscito a far sua l'ambita giacca verde.