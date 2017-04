Golf: arrivano le garanzie del Governo, la Ryder 2022 è salva

12 aprile 2017

Ora che ci sono le garanzie del Governo è tutta in discesa la strada per l'organizzazione della Ryder Cup 2022 a Roma . L'Esecutivo le ha inserite nel Def 2017, varato dal Consiglio dei Ministri. Il recentissimo accordo con Infront per 41 milioni ha tutto sommato ridimensionato l'ammontare delle garanzie del governo da 97 a 56 milioni, necessarie per l'organizzazione del torneo al Marco Simone Golf & Country Club.

Il documento del Governo specifica, come già aveva sostenuto nei giorni scorsi il ministro Lotti, che la garanzia 'deve ritenersi ragionevolmente a basso rischio, in quanto i costi stimati dalla Federazione italiana golf per la realizzazione dell'evento, che ammontano a circa 150 milioni di euro, saranno coperti dai ricavi, quantificati in circa 170 milioni'. Nel provvedimento oltre alle misure di sostegno alla Ryder Cup di golf rientrano anche quelle per i campionati mondiali di sci alpino che si terranno a Cortina d`Ampezzo nel febbraio 2021.